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1С Мобильная торговля Android – удобство, владение данными и контроль

На сегодняшний день благодаря современным коммуникациям, информационным технологиям и интернету наши современники наблюдают все признаки качественного прорыва в торговле с появлением и внедрением систем мобильной унификации торговых операций в разрезе программного обеспечения 1С. Что мы получили?

  • Современным технологиям и применению наиболее инновационных коммуникаций, использованию возможностей социальных сетей удалось значительно улучшить качество жизни человека не работе и в быту.
  • Именно они призваны делать каждый день рядового гражданина простой, комфортной и удобной.
  • Используя мобильные устройства и специальные программы в поле 1С, значительно усовершенствуются функции бизнес-процессов, экономики и торговли.
  • Огромный потенциал 1С для андроид как системы автоматизации и всеобъемлющего контроля области мобильной торговли на сегодня – это решение широкого спектра проблем в любом месте, реальном и виртуальном пространстве.
  • Программное обеспечение 1С в современной разработке облегчает и ускоряет работу представителей оптовых торговых организаций - pre-selling, мерчандайзеров внутри маркета - merchandising или весьма популярных сегодня магазинов на колесах – так называемый вариант van-selling.

Особенности и удобства 1С Мобильная торговля Android

Данный продукт на сегодня является наиболее стабильным и удобным инструментом, который является практически незаменимым в сфере торговли. Он позволяет значительно повышать масштабный комплекс взаимосвязанных коэффициентов и показателей. Это следующие основные экономические категории оценки:

  1. Уровень эффективности продаж.
  2. Осуществление постоянного текущего контроля за деятельностью сети торговых представителей и агентов.
  3. Повышение точности и быстроты исполнения заказов.
  4. Внедрение и адаптация систем значительно снижает расход средств на организацию деятельности сети агентов отдельно взятых торговых организаций и всей мобильной сферы торговых операций.
  5. Современная автоматизация процессов товарообмена приводит к заметному сокращению расходов различного рода, что логически приводит к увеличению прибылей компании.

Как воспользоваться этими замечательными предложениями от разработчиков 1С? Специалисты нашей компании Finsoft на страницах весьма популярного сайта: finsoft.in.ua рекомендуют совершенно простое решение, приемлемое даже для рядового пользователя. Для использования всех возможностей системного слота 1С данной конфигурации следует приобрести планшет, карманный ПК, смартфон с соответствующей поддержкой и скачать программный пакет, который позволит решить все поставленные вами задачи.

Источник: компания Finsoft. 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения29.03.2016
Количество просмотров122
Статью добавил пользователь admin
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