«11.22.63»: по следам убийцы Кеннеди

22 ноября 1963 года произошла одна из самых больших трагедий в истории американского народа. В этот день был застрелен президент Джон Кеннеди. В убийстве обвинили Ли Харви Освальда, но и по сегодняшний день эта тема не закрыта. Именно поэтому Джей Джей Абрамс и Стивен Кинг, в сотрудничестве с другими талантливыми режиссёрами, актёрами и сценаристами, спродюсировали восьмисерийный сериал об этом происшествии. «11.22.63» - время не желает меняться, но порой это необходимо сделать… Однажды, когда лучший друг простого школьного учителя английского языка Джона Эпплинга заболел, он позвал его и попросил о помощи. Оказывается, у Эла в подсобке все эти годы был настоящий портал в прошлое, и он им активно пользовался. Только вот отправлял он всё время в один и тот же год – в 1960-й. Всё это время Эл пытался найти и остановить убийцу Кеннеди, но ему это так и не удалось. Теперь, когда он сильно заболел, он решает передать эту миссию своему другу. Он уверен, что Джон отлично справится с заданием, и всё же сможет остановить человека, загубившего историю Америки. Джон был немного шокирован такой новостью, и поначалу даже не поверил. Но через некоторое время он сильно поссорился с женой, поэтому всё же решился отправиться прошлое. Только вот его смущал тот факт, что каждый раз ему придется проживать несколько лет до того момента, как Кеннеди застрелят. К тому же, каждое новое путешествие начинается сначала, а значит, после успешного выполнения миссии он больше не сможет отправиться в прошлое. К счастью, каждый раз, сколько бы он не пробыл в прошлом, в реальном мире проходит всего 2 минуты… Этот сериал заслуживает внимания хотя бы потому, что его сценаристом и продюсером выступил сам Стивен Кинг. К тому же, он работал в паре с гениальным Джей Джей Абрамсом. А когда за работу берется такая звёздная команда, сериал просто не может быть плохим. Создатели «11.22.63» также заявили, что они не будут намеренно затягивать сериал. Всего будет 8 серий, и на этом они остановятся. А о чем это говорит? Правильно, о том, что сериал будет насыщенным и гениальным. Сама по себе история заставляет о многом задуматься, ведь Джон не просто путешествует во времени ради развлечений, он отправляется туда с особой миссией. И пускай об этой миссии знает только его друг, он не может просто так о ней забыть. По крайней мере, поначалу, до встречи с прекрасной девушкой из прошлого. После этого его жизнь разошлась на ту, что он проживает в реальной жизни, где он несчастлив, и ту, которую он проживает в прошлом, где его жизнь вновь наполнена смыслом. Каждый раз, пытаясь найти убийцу Кеннеди, он становится перед выбором, ведь он знает, что пути назад больше не будет. Этот сериал интересен не только своей оригинальной задумкой и просто невероятным звёздным составом, но и человеческими переживаниями. Сложно представить, что Джон чувствовал в момент, когда ему пришлось сделать выбор. Мой вердикт – сериал «11.22.63» обязателен к просмотру на MegaSerial.Net