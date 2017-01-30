Объявления Мариуполя

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Продам тёплые штанишки комбинезоном
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 50 грн.
Колодцекопатель кшк 30
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 80000 грн.
Сварщик и водитель кат С
добавлено: 30.01.2017
стоимость: не указана
Продам детский теплый свитер на мальчика ( примерно 2-4 года)
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 200 грн.
Продам свой экономный автомобиль
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 3500 дол.
Продам кран МКГ-25 БР
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 20000 дол.
Футболка 9 - 12 месяцев.
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 20 грн.
Продам HYUNDAI Tucson
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 330000 грн.
Продам КШК 30
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 80000 грн.
Куртка двусторонняя, демисезонная, р. 100
добавлено: 30.01.2017
стоимость: 50 грн.

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Новые статьи в каталоге

Основные отличия инфракрасного и электрического теплого пола

Вы решили установить дополнительную систему обогрева в квартире или частном доме с централизованным отоплением? Отличное решение – это установка теплого пола (инфракрасного или электрического), который будет поддерживать оптимальный микроклимат.

добавлено: 27.01.2017
категория: Рекламные статьи
Мой отзыв о Trade12 – надежной брокерской компании

Никогда не думал, что смогу зарабатывать на Форекс. Понимание рынка, вера в собственные силы пришли с практикой. Работаю с валютой третий год и хочу поделиться с начинающими, а также успешно практикующими трейдерами своими наблюдениями и оставить положительный отзыв о Trade12 – компании, которая стала не единственным, но значимым для меня партнером. 

добавлено: 25.01.2017
категория: Рекламные статьи
Особенности подбора воблеров

Для успешной рыбалки на любую хищную рыбу, стоит всегда иметь в своей обойме несколько различных по характеристикам и ареалов использования воблеров, которые выпускаются сегодня многие компании. 

Летом и весной рыбу в основном всегда ловят на них. Эти приманки используются для ловли способом троллинга и на спиннинг. В зимнюю пору года на смену приходят джиг-приманки, но пока температура выше ноля и не имеется льда, воблеры остаются самыми лучшими рыбной ловли. 

добавлено: 19.01.2017
категория: Рекламные статьи
Бархатное платье: с чем носить?

В последнее время интерес дизайнеров к бархату значительно возрос: в модных коллекциях бархатная одежда представлена в большом разнообразии. Традиционно бархат ассоциируется с роскошью и изяществом, что и неудивительно, ведь изысканная бархатная фактура с характерными переливами смотрится по-королевски.

добавлено: 19.01.2017
категория: Рекламные статьи
Бойлер для горячей воды

К большому сожалению, бойлеры в наше время – суровая необходимость. Воду часто отключают. Причин может быть много, начиная от замены труб и заканчивая экономией, когда горячая вода идет по часам. Такое положение мало кого устраивает, особенно если в семье дети. К счастью, наш век технологий предлагает простое решение – бойлер для горячей воды.

добавлено: 19.01.2017
категория: Рекламные статьи
Запорожская кондитерская фабрика

Найти равнодушного к сладостям человека крайне затруднительно, ведь каждый любит побаловать себя вкусной шоколадной конфетой или кусочком тортика. На Всеукраинском кондитерском портале представлен перечень проверенных поставщиков сладких изделий, в том числе и «ЗКФ» из Запорожья.

добавлено: 19.01.2017
категория: Рекламные статьи
Основные правила выбора мужской сумки из кожи

Ношение сумок свойственно не только представительницам женского пола, но и мужского. У них тоже есть много принадлежностей, которые нужно куда-то складывать. Отличным вариантом являются мужские кожаные сумки. Они не только хорошо смотрятся, но и удобны в использовании, долговечны. Главное знать, с учетом каких критериев их нужно выбирать.

добавлено: 18.01.2017
категория: Рекламные статьи
Перспективная и успешная работа врачом в Чехии

Врач – пожалуй, самая благородная и ответственная профессия. Такой специалист вкладывает в свою работу много сил и энергии, и, конечно же, спасает тысячи человеческих жизней.

добавлено: 18.01.2017
категория: Рекламные статьи
Интернет-магазин садово-огородной техники и электроинструмента

Каждый инструмент для работы должен отличаться особенно высоким качеством, а также эргономичностью. Это, в принципе, знает каждый. Как показывает практика, то на данный момент нет нужды выбирать инструмент. Современный рынок буквально кишит изделиями от всемирно известных производителей.

добавлено: 17.01.2017
категория: Рекламные статьи
Как осуществляются контейнерные перевозки?

Не удивительно, что все больше бизнесменов международного уровня выбирают контейнерные перевозки. Сегодня мы хотим подробно раскрыть данный вопрос. Вы узнаете, как осуществляются контейнерные перевозки и в чем их преимущества.

добавлено: 04.01.2017
категория: Рекламные статьи

Объявления Мариуполя

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Объявления в Мариуполе - работа

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Объявления Мариуполь недвижимость

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Частные объявления Мариуполя

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Доска объявлений Мариуполь

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Мариупольский сайт объявлений

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Дать бесплатное объявление в Мариуполе

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Для того, чтобы бесплатно дать объявление в Мариуполе, нужно просто заполнить купон, который находится на последней странице газеты.

Есть и другой вариант: дать бесплатное объявление в Мариуполе можно, позвонив по телефону 41 – 23 – 41, но в этом случае текст объявления не должен превышать 5 слов.

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